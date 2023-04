Baroni: «Napoli? Non dobbiamo pensare al risultato, ma ad andare forte tutta la partita» (Di giovedì 6 aprile 2023) L’allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Napoli. Il match è in programma alle 19 allo stadio di via del Mare. Di seguito le parole di Baroni da Tuttomercatoweb.com. «Ci siamo allenati bene in questi giorni, tranne Askildsen che ha avuto un piccolo problema intestinale nella notte. Noi, con il solito equilibrio, siamo coscienti del fatto che dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte cercando di concretizzare le situazioni create». Dopo la partita con il Sassuolo Baroni disse che, probabilmente, si stesse parlando troppo del Lecce. Forse si è perso il contatto con la realtà. È così? «La squadra anche durante questi risultati negativi, ha sempre mantenuto la giusta compattezza. Alcune di queste sconfitte ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) L’allenatore del Lecce, Marco, ha presentato in conferenza stampa ladi domani contro il. Il match è in programma alle 19 allo stadio di via del Mare. Di seguito le parole dida Tuttomercatoweb.com. «Ci siamo allenati bene in questi giorni, tranne Askildsen che ha avuto un piccolo problema intestinale nella notte. Noi, con il solito equilibrio, siamo coscienti del fatto cheportare gli episodi dalla nostra parte cercando di concretizzare le situazioni create». Dopo lacon il Sassuolodisse che, probabilmente, si stesse parlando troppo del Lecce. Forse si è perso il contatto con la realtà. È così? «La squadra anche durante questi risultati negativi, ha sempre mantenuto la giusta compattezza. Alcune di queste sconfitte ...

