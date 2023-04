Baroni | “Lecce | col Napoli la partita perfetta Hanno preso a pallonate chiunque…”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Marcoin conferenza stampa parla di, sfida di Serie A che si gioca venerdì 7 aprile 2023 allo stadio via del Mare. Ilviene da cinque sconfitte consecutive e vuole ritornare a fare punti, nonostante mantenga 8 punti di vantaggio sulla terz’ultima in classifica. Marcoin conferenza stampa prima diha detto: “Ci siamo bene in questi giorni, tranne Askildsen che ha avuto un piccolo problema intestinale nella notte. Siamo coscienti che dobbiamo portare a casa gli episodi favorevoli e cercare di farli girare dalla nostra parte, concretizzando le occasioni“. Aviene ricordato che all’andataterminò in parità, con un’ottimadei ...

In casa del, gli analisti puntano con decisione sulla vittoria degli azzurri: al Via del ... A rendere più duro il compito diè la crisi dell'attacco, con il gol che manca da cinque turni.

LECCE – Ci sono le squalifiche e quindi assenze obbligate (Blin) e poi ci sono anche le diffide (Banda, Colombo, Strefezza). Questo porta Baroni a fare valutazioni diverse in vista della partita con ...