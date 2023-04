Bari, arrestato il boss Gino Strisciuglio: torna in carcere dopo appena 6 mesi dalla liberazione (Di giovedì 6 aprile 2023) I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari (ufficio esecuzioni penali), nei confronti di Sigismondo (detto Gino) Strisciuglio, fratello di Domenico Strisciuglio, ritenuti i capi dell’omonimo clan operante nella città metropolitana di Bari. Gino Strisciuglio, detto anche Gino “la luna”, 48enne, già condannato in via definitiva in qualità di promotore di associazione di tipo mafioso e associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito dell’operazione Agoràcondotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari e ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 6 aprile 2023) I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione, emessoProcura Generale presso la Corte di Appello di(ufficio esecuzioni penali), nei confronti di Sigismondo (detto, fratello di Domenico, ritenuti i capi dell’omonimo clan operante nella città metropolitana di, detto anche“la luna”, 48enne, già condannato in via definitiva in qualità di promotore di associazione di tipo mafioso e associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito dell’operazione Agoràcondotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri die ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppePiscopo : RT @LaGazzettaWeb: Mafia, a Bari arrestato il boss Gino Strisciuglio: torna in carcere dopo 6 mesi dalla liberazione - LaGazzettaWeb : Mafia, a Bari arrestato il boss Gino Strisciuglio: torna in carcere dopo 6 mesi dalla liberazione - immediatonet : ?? #Bari, arrestato il boss Gino “la luna” Strisciuglio: torna in carcere dopo appena 6 mesi dalla liberazione - QuintoPotereV : ??Bari, arrestato il boss Gino Strisciuglio: torna in carcere dopo 6 mesi dalla liberazione - Telebari : Bari, arrestato il boss Gino ‘la luna’ Strisciuglio: torna in carcere dopo appena 6 mesi dalla liberazione - #Bari… -