Barcellona-Real Madrid, Vinicius a Ferran Torres: «Stai zitto, sei scarso!»

Barcellona-Real Madrid, fa il giro del web il labiale del brasiliano Vinicius dopo le scintille con Ferran Torres Sta facendo il giro del web il labiale delle frasi rivolte da Vinicius a Ferran Torres in occasione di Barcellona-Real Madrid di ieri sera. Scintille tra i due nel finale di gara, con il brasiliano che si è rivolto allo spagnolo dicendogli: «Stai zitto, sei scarso!» venendo poi fermato dai compagni, prima che un possibile nuovo giallo gli avesse fatto saltare la finale.

