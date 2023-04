Barcellona-Real Madrid, il discorso di Ancelotti: “Domani giorno libero”. E la squadra esplode di gioia (VIDEO) (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Real Madrid sente odore di trofeo e strapazza il Barcellona con un 4-0 al Camp Nou. La squadra di Xavi non conferma il vantaggio acquisito al Bernabeu (0-1) e non contiene Benzema e compagni. E negli spogliatoi, come testimonia un VIDEO, Carlo Ancelotti fatica a contenere la soddisfazione: “Orgoglioso, è un orgoglio vedere una partita come questa”, apre il discorso il tecnico italiano, che poi allegerisce la tensione: “Vi ho mentito. Non era una finale. Questa era una bugia, era una semifinale, la finale la dobbiamo ancora giocare”. E infine l’annuncio: “Ascoltatemi, Domani giorno libero”. E può partire la festa. Il VIDEO, già virale sui social, testomonia il legame tra Ancelotti e ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilsente odore di trofeo e strapazza ilcon un 4-0 al Camp Nou. Ladi Xavi non conferma il vantaggio acquisito al Bernabeu (0-1) e non contiene Benzema e compagni. E negli spogliatoi, come testimonia un, Carlofatica a contenere la soddisfazione: “Orgoglioso, è un orgoglio vedere una partita come questa”, apre ilil tecnico italiano, che poi allegerisce la tensione: “Vi ho mentito. Non era una finale. Questa era una bugia, era una semifinale, la finale la dobbiamo ancora giocare”. E infine l’annuncio: “Ascoltatemi,”. E può partire la festa. Il, già virale sui social, testomonia il legame trae ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #CopaDelRey, semifinale. Andata: Real-Barcellona 0-1 Ritorno: Barcellona-Real 0-4 Morale: guai a fare incazzar… - gippu1 : Dopo oltre 60 anni il #RealMadrid torna a segnare (almeno) 4 gol al Camp Nou: non succedeva dal 27 gennaio 1963, Ba… - DiMarzio : #BarcelonaRealMadrid I I Blancos vincono 4-0 e sono in finale di #CopadelRey. Tripletta per #Benzema - tvdellosport : ??????????????????: “?????????????? ????????????????” Il Real domina contro il Barcellona vincendo per 4-0, nella semifinale di ritorno de… - nothingwthoyou : RT @Rnaples7: Che brutto deve essere per i tifosi del Barcellona essere primi in Liga a +12 sulla seconda ma perdere 4-0 in casa col Real s… -