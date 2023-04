Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anto6133152272 : RT @Rosa_Pileggi: Io l'avevo detto che è tutta opera di #Ceferin per le accuse rivolte alla Juve. E dalle sue parole di oggi...dopo #Juven… - JuventusUn : Si rafforza la partnership tra #Juve, #Barça e #Real. #Laporta: 'Insieme organizzaremo...' LE PAROLE ?… - salvobonfigli0 : RT @Rosa_Pileggi: Io l'avevo detto che è tutta opera di #Ceferin per le accuse rivolte alla Juve. E dalle sue parole di oggi...dopo #Juven… - Giovann39862505 : RT @Rosa_Pileggi: Io l'avevo detto che è tutta opera di #Ceferin per le accuse rivolte alla Juve. E dalle sue parole di oggi...dopo #Juven… - Oussahaz : @paolomancio @pisto_gol Da Barcellona, Laporta ha già iniziato con le denunce per diffamazione, spero che i blaugra… -

Commenta per primo In casafiltra entusiasmo per la Supercoppa Spagnola vinta a gennaio e per il primo posto in ... motivo per cui il presidente- in accordo col tecnico Xavi - ...I club pagano lo stipendio degli arbitri e vogliono 'una spiegazione' da, che non ha preso parte alle ultime due riunioni di Lega. The president of Spanish Liga ...Negreira -. Ieri ...... Alexander Ceferin La Uefa è pronta a mettere sotto indagine ilper il caso Negreira. L'... E lancia il suo messaggio all'inizio della settimana in cui Joanprevede di chiudere l'...

Barcellona, Laporta a rischio inibizione per il 'caso Negreira' Calciomercato.com

Dopo la batosta della Copa del Rey, il Barcellona continua a fare i conti con i problemi ... l'UEFA potrebbe colpire direttamente il presidente Juan Laporta. Nel caso, il numero uno dei catalani non ...Non bastassero i procedimenti in Italia, la Juventus potrebbe essere destinataria di un'altra punizione. Vediamo cosa sta succedendo.