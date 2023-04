Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FANAZZURRO : Ci sono pochi dubbi: Barcellona e Juve fuori dai tornei continentali. Ne va della credibilità della stessa Uefa. Ve… - F1r3st0rm1979 : RT @RidTheRock: ??#CEFERIN su Juve,Barcellona e Real ??”Dei tre club che salveranno il calcio, uno è in procedimento penale per aver falsif… - Antonio48706405 : RT @RidTheRock: ??#CEFERIN su Juve,Barcellona e Real ??”Dei tre club che salveranno il calcio, uno è in procedimento penale per aver falsif… - BombacignoRocco : RT @RidTheRock: ??#CEFERIN su Juve,Barcellona e Real ??”Dei tre club che salveranno il calcio, uno è in procedimento penale per aver falsif… - IvanCFI : RT @RidTheRock: ??#CEFERIN su Juve,Barcellona e Real ??”Dei tre club che salveranno il calcio, uno è in procedimento penale per aver falsif… -

Re del Clasico di ieri in Coppa con il, vinto 4 - 0 dalla squadra di Ancelotti che ha ... RINNOVO BENZEMA - La stampa spagnola non ha: Benzema farà parte dei piani del Madrid anche per ...... non di quelle clamorose siamo d'accordo, ma comunque una notizia: c'erano pochi, forse ... È dal momento in cui il top di gamma ha mancato la presentazione al Mobile World Congress di...Nuovi guai per la Juventus Non c'eranoprima del Congresso dell'UEFA che si è tenuto oggi in ... E ai dirigenti della Juventus, del Real Madrid e delun fischio nelle orecchie sarà ...

Barcellona, dubbi sul futuro di un giovane | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

TORINO - Non le manda a dire, Aleksander Ceferin. E puntualmente torna all'attacco. Di chi Di Juve, Barcellona, Real Madrid. Quindi della Superlega e di tutti i suoi sostenitori. L'ultima intervista ...Anche RMC Sport non ha dubbi in merito e sarebbe il Barcellona la candidata principale all'ingaggio dell'argentino. Unico dubbio, non di poco conto, il Fair Play Finanziario che in questo momento sta ...