Barbara D’Urso | tutto scoperto lì davanti | décolleté di fuori | la mercanzia è in mostra – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 6 aprile 2023)esagerata, accappatoio leopardato e niente più nell’ultima sequenza postata, followers in delirio, si vede! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una delle più celebri conduttrici italiane e vera icona di canale 5 dove, ormai da tantissimi anni, è la regina degli ascolti pomeridiani di Mediaset. Seguitissima ma anche chiacchieratissima per i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.