Barbara d'Urso, festeggiamenti rovinati: riceve un ceffone da Alberto Matano (Di giovedì 6 aprile 2023) Barbara d'Urso stenta a crederci inizia a festeggiare un grandissimo successo: arriva però lo schiaffone di Alberto Matano La conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara d'Urso è sicuramente una stakanovista. Può piacere o no, ma dobbiamo ammettere che tutti ormai la conoscono e l'hanno seguita almeno una volta non solo in tv, ma sono inciampati anche sul suo profilo Instagram. La napoletana è una personalità che divide: se molti l'apprezzano per la sua grandissima voglia di mettersi in gioco anche a 60 anni, altri ritengono che la conduttrice debba accettare l'età che avanza e fare a meno di lui e filtri sia in televisione che sui social. Età o no, Barbara ha una forma smagliante, si allena di buon mattino con il suo maestro di danza c'è chi metterebbe la firma per arrivare ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 aprile 2023)d'stenta a crederci inizia a festeggiare un grandissimo successo: arriva però lo schiaffone diLa conduttrice di Pomeriggio 5,d'è sicuramente una stakanovista. Può piacere o no, ma dobbiamo ammettere che tutti ormai la conoscono e l'hanno seguita almeno una volta non solo in tv, ma sono inciampati anche sul suo profilo Instagram. La napoletana è una personalità che divide: se molti l'apprezzano per la sua grandissima voglia di mettersi in gioco anche a 60 anni, altri ritengono che la conduttrice debba accettare l'età che avanza e fare a meno di lui e filtri sia in televisione che sui social. Età o no,ha una forma smagliante, si allena di buon mattino con il suo maestro di danza c'è chi metterebbe la firma per arrivare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pomeriggio5 : Nuovo record di ascolti per #pomeriggio5 con il 18.72% di share (pari a 1.768.000 spettatori). Inoltre il programm… - vivailtrashhh : Barbara D’Urso parla della vittoria di Niki: “Evviva Nikita!” Lei una di noi.??? #GFvip #nikiters… - infoitcultura : A Pasqua conquista tutti con il polpettone di carne in padella: il trucco di Barbara D’Urso è un delizioso ingredie… - DenyKo2 : @fanpage Chissà perché questi numeri escono sempre solo quando il programma fa schifo e mai quando è bello! Tipo Ba… - dursopanicucci : RT @AudienceItalian: Pomeriggio Cinque continua la sua buona settimana in #AscoltiTv, il programma di Canale5 con Barbara D’Urso ?? 1,682,0… -