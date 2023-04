Baracca in fiamme | paura a Prata Principato Ultra

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di, in località Ponte Delle Lammie, nei pressi del torrente Marotta, per un incendio che ha riguardato unain legno e lamiere. Leche hanno avvolto la struttura sono state spente mettendo in sicurezza l’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

