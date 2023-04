Bankitalia, attesa inflazione in calo, al 6,4% sui 12 mesi (Di giovedì 6 aprile 2023) Le attese sull'inflazione al consumo si sono ridotte su tutti gli orizzonti temporali, attestandosi al 6,4 % sui 12 mesi e al 5,3 e 4,8% sugli orizzonti rispettivamente a 2 anni e tra 3 e 5 anni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Le attese sull'al consumo si sono ridotte su tutti gli orizzonti temporali, attestandosi al 6,4 % sui 12e al 5,3 e 4,8% sugli orizzonti rispettivamente a 2 anni e tra 3 e 5 anni, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucadotto : RT @MediasetTgcom24: Bankitalia: inflazione attesa in calo, al 6,4% sui 12 mesi #6aprile - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Bankitalia: inflazione attesa in calo, al 6,4% sui 12 mesi #6aprile - MediasetTgcom24 : Bankitalia: inflazione attesa in calo, al 6,4% sui 12 mesi #6aprile - antobgl : RT @CarloBertini6: Segnalo all’@UfficioStampaBI. @Affaritaliani forse non è a conoscenza del nuovo provvedimento di sospensione cautelare i… - lalitapetila : RT @CarloBertini6: Segnalo all’@UfficioStampaBI. @Affaritaliani forse non è a conoscenza del nuovo provvedimento di sospensione cautelare i… -