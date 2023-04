Bambino ingerisce cocaina e finisce al Pronto soccorso | indagata una coppia di Vicenza

(Di giovedì 6 aprile 2023) Unè finito aldopo aver ingerito dellalasciata incustodita in casa dai genitori: su questa ipotesi stanno indagando i carabinieri di. Laè composta da un uomo di 31 anni di nazionalità ghanese e una donna italiana di 30 anni.Illasciato solo in casa con laa portata di manoI due, residenti in provincia di, sono accusati di abbandono di minori con l’aggravante delle lesioni. I figli della, di 4 e 7 anni rispettivamente, sono stati trovati in casa da soli ed uno dei due ha ingerito della, finendo ricoverato all’ospedale diper nove giorni a causa dello stato di coscienza alterata. La droga era ...

VICENZA - Una coppia di genitori che risiede in provincia di Vicenza è indagata per aver abbandonato in casa i figli di 4 e 7 anni, uno dei quali ha ingerito della cocaina. Il bambino era stato ...