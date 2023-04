Balotelli al Napoli? Un tifoso ci spera e Osimhen…approva ! FOTO

(Di giovedì 6 aprile 2023) Marioriesce sempre a finire al centro dell’attenzione. Questa volta, però, a far parlare di SuperMario, che potrebbe cercare un ingaggio in Serie A per tornare in Italia, non sono frecciatine, reazioni in campo o problemi con i tifosi. Il calciatore del Sion ha aperto un box domanda e risposta sui suoi profili social e undelgli ha espresso un suo grande desiderio: “ti vorrei vedere nel”, ha scritto.ha passato la palla ad Osimhen, taggandolo nelle sue Storie Instagram ed il calciatore delha approvato: “sei sempre il benvenuto”, ha risposto al “che dici?” dell’attaccante italiano. L'articolo CalcioWeb.

