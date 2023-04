Balla Ciao: la techno attivista Mathilde Caillard è la nuova eroina della sinistra internazionale (video) (Di giovedì 6 aprile 2023) Da Bella Ciao a Balla Ciao: la nuova icona della sinistra internazionale e ambientalista, fresca orfana di Sanna Marin, accantonata Greta, si chiama Mathilde Caillard. La 25enne parigina, ex collaboratrice di una deputata della gauche di Mélenchon, sta diventando molto popolare sui social di mezzo mondo, oltre che sui media transalpini. Il motivo è piuttosto ovvio: Mathilde, nota come “MC dance pour le climat”, è un’attivista techno che Balla per sensibilizzare sull’emergenza climatica. Mentre in altre parti d’Europa, gli attivisti imbrattano i monumenti e paralizzano i nodi stradali più trafficati per protestare contro le riforme delle pensioni, in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 aprile 2023) Da Bella: laiconae ambientalista, fresca orfana di Sanna Marin, accantonata Greta, si chiama. La 25enne parigina, ex collaboratrice di una deputatagauche di Mélenchon, sta diventando molto popolare sui social di mezzo mondo, oltre che sui media transalpini. Il motivo è piuttosto ovvio:, nota come “MC dance pour le climat”, è un’cheper sensibilizzare sull’emergenza climatica. Mentre in altre parti d’Europa, gli attivisti imbrattano i monumenti e paralizzano i nodi stradali più trafficati per protestare contro le riforme delle pensioni, in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sarett4_chris : RT @_nonsimollamai_: ciao piccoletto,buona fortuna per stasera. spacca tutto come fai sempre,divertiti ed emozionati,noi ci siamo e lo sai… - _nonsimollamai_ : ciao piccoletto,buona fortuna per stasera. spacca tutto come fai sempre,divertiti ed emozionati,noi ci siamo e lo s… - JuzCilsxx : @Tersite66 @PietroG73 @AguirreWrathofG Anche io dovevo essere morta .. com'era la balla dei novax morti in Terapia… - Cristia76465393 : @granatiere1906 Ciao scemo come farai senza il tuo Zilianuccio? Lo sai che è una balla quelle delle minacce vero?i… - filippo_ciao : Quanta proposta calcistica stasera, dalla cremonese del balla al clasico di copa -