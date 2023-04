Baglioni e il lato oscuro del successo | La depressione? Ogni tanto torna Sono nato difettoso

... la risposta è pronta: "Sono nato difettoso" L'amore: "Una forma di nobiltà che ti rende meno egoista" Nonostante i suoi decenni di esperienza nel mondo della musica,ha rivelato di soffrire ...... film e programmi cult come l'ultima edizione di 'Lol' in cui ha svelato tutto il suocomico. ... In collegamento a sorpresa persino Claudio, reduce dal premio Tenco alla Carriera 2022: '...ROMA - Torna Giovanni. "Vorrei bastasse", in uscita venerdì 24 marzo, arriva a più di 10 anni di distanza dal ... Da unil peso delle aspettative che ha percepito e che lo hanno a tratti ...

Giovanni Baglioni, il 24 marzo esce 'Vorrei bastasse' Agenzia ANSA

Giovanni Baglioni alla Feltrinelli di Roma mercoledì 12 aprile (Via ... è testimonianza di un sentimento di inquietudine che ha accompagnato l’artista. Da un lato il peso delle aspettative che ha ...