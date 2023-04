Badminton | Orleans Master 2023 | Marin spedita ai quarti | Nishimoto eliminato

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 aprile 2023) È terminata poco fa un’altra giornata dell’di, torneo francese del BWF World Tour Super 300. I cinque tabelloni hanno visto disegnati idi finale, e non sono mancate alcune sorprese. Il torneo maschile, dopo Kanta Tsuneyama e Anders Antonsen, perde per strada anche la prima testa di serie Kenta, sconfitto nettamente dall’indiano Priyanshu Rajawat per 21-8, 21-16. Fuori dunque tutte le teste di serie previste nella competizione. Nel torneo femminile, resiste la spagnola Carolina, che si impone agevolmente sulla turca Neslihan Yigit e avrà di fronte aila nativa di Singapore Yeo Jia Min. Avanzano anche la statunitense Beiwen Zhang, sesta giocatrice del seeding, e la danese Line Hojmark ...