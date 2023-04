Back To School, Federica Panicucci ha fatto bingo con Pierpaolo Pretelli: i meme esilaranti del web (Di giovedì 6 aprile 2023) Pierpaolo Pretelli è un vero showman, il web ringrazia Federica Panicucci per averlo scelto a Back To School Un programma che mette a dura prova i volti noti del mondo dello spettacolo. I concorrenti scelti da Federica Panicucci devono ritornare tra i banchi di scuola e mettere alla prova le loro conoscenze confrontandosi con dei piccoli maestri. In prima serata, devono poi affrontare l'esame dinanzi a una severissima giuria. Ospiti della prima puntata: Soleil Sorge, unica a dover ripetere il suo esame nella prossima puntata, la stellare Valeria Marini, il giornalista Michele Cucuzza, il calciatore Walter Zenga, l'ex collegiale Jenny De Nucci e ultimo, ma non per importanza, Pierpaolo Pretelli. Proprio il fidanzato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 aprile 2023)è un vero showman, il web ringraziaper averlo scelto aToUn programma che mette a dura prova i volti noti del mondo dello spettacolo. I concorrenti scelti dadevono ritornare tra i banchi di scuola e mettere alla prova le loro conoscenze confrontandosi con dei piccoli maestri. In prima serata, devono poi affrontare l'esame dinanzi a una severissima giuria. Ospiti della prima puntata: Soleil Sorge, unica a dover ripetere il suo esame nella prossima puntata, la stellare Valeria Marini, il giornalista Michele Cucuzza, il calciatore Walter Zenga, l'ex collegiale Jenny De Nucci e ultimo, ma non per importanza,. Proprio il fidanzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ssuavementee : RT @fuocoefiamme1: A vincere, non è chi vince il montepremi, Soleil dopo il #gfvip è stata: -Giudice de La Pupa -Co-conduttrice de Le Iene… - Giuliettac23 : RT @fuocoefiamme1: A vincere, non è chi vince il montepremi, Soleil dopo il #gfvip è stata: -Giudice de La Pupa -Co-conduttrice de Le Iene… - fuocoefiamme1 : A vincere, non è chi vince il montepremi, Soleil dopo il #gfvip è stata: -Giudice de La Pupa -Co-conduttrice de Le… - TeleVisionaro : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Mercoledì 5 Aprile 2023· Basta il 15.1% a Ricatto d’Amore per vincere (2,69 mln). Coppa Italia ferma al 13… - infoitcultura : Soleil Sorge a Back to School: “Dicono che sembro intelligente, ho paura di deluderli” -