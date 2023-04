Back to school 2023 | si poteva fare di meglio | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione dito, condotta da Federica Panicucci. Sicuramente è un programma per famiglie, a tratti divertente e a tratti noiosetto. Diciamo che non c’è nulla di nuovo, tranne la Panicucci. I vip fanno figure pessime, non sanno le cose più semplici, spesso fingono anche per enfatizzare. La commissione è cattivissima ma poi fa passare tutti nonostante non sappiano nulla. L’unica cosa carina sono i bambini che risultano divertenti, spontanei e i veri protagonisti. Anche nel programma di Canale 5, La TV dei 100 e 1, avevamo visto tanti bambini, ma la differenza è che da Piero Chiambretti i bambini facevano gli adulti e per me non erano ne spontanei e ne protagonisti. Intoinvece i bambini sono bambini, con le loro uscite anche imbarazzanti. Ho ...