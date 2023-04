Baccini a Pagliuca | “Il confronto pubblico? Sì | ma in Consiglio comunale prima che nelle piazze Ridiamo dignità ad un istituto mortificato negli anni”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Fiumicino – Intercettato al mercato del giovedì, nel suo incontrare la gente, non abbiamo potuto esimerci dal fare una domanda specifica al candidato sindaco del centrodestra, Mario, sulla proposta difatta proprio ieri dal candidato sindaco del centrosinistra, Ezio Di Genesio(leggi qui). “Credo chedi pensare ad un incontro in piazza – ha risposto– il vicesindaco debba dare conto dei mancati confronti nella sede istituzionale, ossia il. Così come,di parlare del futuro, di cosa vuole fare, sarebbe indispensabile fornire chiarimenti sul presente, su cosa ha fatto; chiarimenti mai avvenuti in una Commissione trasparenza fatta sistematicamente ‘saltare’ senza ...

...Ezio di Genesio, attuale vicesindaco. Caroccia, che ha accusato la sua ex coalizione di essersi spostata troppo a sinistra, appoggerà il candidato di centrodestra, Mario. Il ...Qui la sfida si giocherà tra Ezio Di Genesioper il centrosinistra, già vicesindaco e assessore all'Edilizia, e l'indipendente Marioper il centrodestra, ex di Udc e già ministro per ...È stata resa nota la data per le prossime elezioni amministrative. Cittadini alle urne il 14 e 15 maggio, seggi aperti in due giornate. Sul litorale, due le città principali chiamate al voto: ...

E’ partita la corsa per eleggere il nuovo primo cittadino in 47 Comuni del Lazio. Il prossimo 14 e 15 maggio da nord a sud della Regione le urne saranno aperte per le elezioni comunali. Il voto per il ...Il voto per il ballottaggio è previsto il 28 e 29 maggio. Oltre a Latina, sfide a Aprilia, Fiumicino, Terracina, Velletri e Pomezia ...