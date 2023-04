Azioni messe in campo per il Sannio, sabato la conferenza di Rubano (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl resoconto delle Azioni messe in campo, in sinergia con il governo nazionale, per lo sviluppo del Sannio ed i programmi in vista della sfida elettorale delle provinciali del prossimo anno. Sono alcuni dei temi al centro della conferenza stampa convocata dall’On.le Francesco Maria Rubano, deputato e vice coordinatore regionale di Forza Italia. L’incontro con i giornalisti, al quale presenzierà anche l’ On.le Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore azzurro in Campania, si terrà sabato 8 aprile alle ore 11.00 presso la sede provinciale di Forza Italia a Benevento, in viale Mellusi n.34. “Forza Italia nel Sannio – afferma l’On.le Rubano – è un partito in crescita, vitale, dinamico e in costante ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl resoconto dellein, in sinergia con il governo nazionale, per lo sviluppo deled i programmi in vista della sfida elettorale delle provinciali del prossimo anno. Sono alcuni dei temi al centro dellastampa convocata dall’On.le Francesco Maria, deputato e vice coordinatore regionale di Forza Italia. L’incontro con i giornalisti, al quale presenzierà anche l’ On.le Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore azzurro in Campania, si terrà8 aprile alle ore 11.00 presso la sede provinciale di Forza Italia a Benevento, in viale Mellusi n.34. “Forza Italia nel– afferma l’On.le– è un partito in crescita, vitale, dinamico e in costante ...

