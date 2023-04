(Di giovedì 6 aprile 2023) (di Elvira Terranova) – “Io continuo ad avere un grande rispetto per i ,ma sono davveroper quello che scrivono nelle motivazioni della sentenza. Io, in quel momento, mi ero appena imbattuto nel cadavere del mio amico Paolo (ndr), che era senza gambe e senza braccia. Ho fatto fatica a riconoscerlo. E c’era questa storia della, ovviamente chiusa. Io ignoravo il contenuto dellae mi sono. A distanza di anni. Dopo 15 anni, 20 anni”. A parlare con l’Adnkronos è l’ex giudice Giuseppe, commentando le ‘bacchettate’ nei suoi confronti dei giudici del Tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo depistaggiofu ascoltato più volte nei processi...

Ayala: "Io amareggiato, ero confuso sulla borsa di Borsellino" Adnkronos

Ayala fu ascoltato più volte nei processi sulla strage sulla ... Questa è la prova provata della mia sincerità. Sono davvero amareggiato”.