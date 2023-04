"Avevate dei dubbi?": bomba a Mediaset, ecco chi torna con Ilary Blasi (Di giovedì 6 aprile 2023) Acclamato ritorno quello di Alvin a L'Isola dei Famosi. Il conduttore è stato riconfermato inviato della nuova edizione della trasmissione di Canale 5. Sarà lui a guidare i naufraghi in Honduras. A ufficializzare la scelta del Biscione, un messaggio social del programma condotto da Ilary Blasi. Qui si legge: "Avevate dubbi? Stessa storia, stesso posto, stessa Isola… e ovviamente il nostro Alvin". Il reality inizierà lunedì 17 aprile e in studio, oltre alla Blasi, ci saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Entrambi vestiranno i panni degli opinionisti. "Unico e professionale senza ombra di dubbio. Preciso e scrupoloso, onesto", è uno dei commenti su Alvin che circola sul web. E ancora: "Unico elemento valido", "Unica certezza della vita", "Alvin sempre una garanzia, lo guardo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Acclamato ritorno quello di Alvin a L'Isola dei Famosi. Il conduttore è stato riconfermato inviato della nuova edizione della trasmissione di Canale 5. Sarà lui a guidare i naufraghi in Honduras. A ufficializzare la scelta del Biscione, un messaggio social del programma condotto da. Qui si legge: "? Stessa storia, stesso posto, stessa Isola… e ovviamente il nostro Alvin". Il reality inizierà lunedì 17 aprile e in studio, oltre alla, ci saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Entrambi vestiranno i panni degli opinionisti. "Unico e professionale senza ombra dio. Preciso e scrupoloso, onesto", è uno dei commenti su Alvin che circola sul web. E ancora: "Unico elemento valido", "Unica certezza della vita", "Alvin sempre una garanzia, lo guardo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bottomkaine : @KobraWhaaat squints è un editore per cui avevate già fatto uscire dei numeri chiedo per un amico - Gerardo53762896 : @Controcorrentv X me!..me piglio in faccia pure i Marziani! Egregi Maldestri, avevate il Gov. Del L’Unità, quello… - Eram7Eram : RT @sailor_snickers: Dai, le battute sulla morte di Berlusconi non fanno ridere… AVEVATE PROMESSO DEI MEME PIÙ BELLI DI QUELLI DELLA REGIN… - Ggmar00 : RT @sailor_snickers: Dai, le battute sulla morte di Berlusconi non fanno ridere… AVEVATE PROMESSO DEI MEME PIÙ BELLI DI QUELLI DELLA REGIN… - Luimeliatrash : RT @sailor_snickers: Dai, le battute sulla morte di Berlusconi non fanno ridere… AVEVATE PROMESSO DEI MEME PIÙ BELLI DI QUELLI DELLA REGIN… -