Avete mai visto dove abita Lavinia di Uomini e Donne? Maxi villa (Di giovedì 6 aprile 2023) Lavinia Mauro è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione che sta andando in onda di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Federico Nicotera, anche per la tronista è finalmente arrivato il fatidico giorno, dopo sette mesi all’interno della trasmissione. E mentre pullulano sul web le notizie e i dettagli in merito alla sua scelta, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 6 aprile 2023)Mauro è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione che sta andando in onda di. Dopo la scelta di Federico Nicotera, anche per la tronista è finalmente arrivato il fatidico giorno, dopo sette mesi all’interno della trasmissione. E mentre pullulano sul web le notizie e i dettagli in merito alla sua scelta, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Scaroni: '#SanSiro è vecchio e obsoleto. Avete mai visto gli stadi moderni? Perché non si può ristrutturare San Si… - GrandeFratello : C’è un biglietto esclusivo per voi… ?? Vi porterà nel backstage di #GFVIP per farvi conoscere i luoghi più nascosti… - SociosItalia : Buongiorno ?? Like se avete mai ricevuto un DM da parte nostra, retweet se vorreste riceverlo ?? - 24sere : Ma avete mai visto qualcosa di più dolce..? #makita #nikiters @matteodiamante @Uraganonikita - iletisim_roma : RT @goturkiye_ita: Avete mai ammirato il tramonto dalla Moschea di #Ortaköy? Un imperdibile spettacolo caratterizzato anche dal suo stile… -