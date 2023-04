Auto, verso incentivi per rottamare le vetture inquinanti da euro 0 a euro 3 (Di giovedì 6 aprile 2023) Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso «si pone la necessità di una rimodulazione degli incentivi, per utilizzarli al meglio anche al fine di svecchiare il parco Autovettura circolante, che è altamente inquinante e il più vecchio d’europa». Su circa 40 milioni di Autovetture 3,5 milioni sono euro 0, 800mila sono euro 1, circa 2,6 milioni sono euro 2 e circa 3,8 sono euro 3. In totale, quindi, quasi 11 milioni di Autovetture circolanti sono altamente inquinanti, più del 25 per cento Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 6 aprile 2023) Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso «si pone la necessità di una rimodulazione degli, per utilizzarli al meglio anche al fine di svecchiare il parcovettura circolante, che è altamente inquinante e il più vecchio d’pa». Su circa 40 milioni di3,5 milioni sono0, 800mila sono1, circa 2,6 milioni sono2 e circa 3,8 sono3. In totale, quindi, quasi 11 milioni dicircolanti sono altamente, più del 25 per cento

