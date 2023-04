Auto elettriche, ecco le vetture più interessanti ed ecologiche del 2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid Esaminiamo le 10 migliori Auto elettriche del 2023, tra citycar, berline e SUV a zero emissioni, per guidare in maniera sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Questi modelli sono offerti da marchi come ŠKODA, Volkswagen e CUPRA, impegnati nella promozione della mobilità elettrica. Andiamo al dunque! Auto elettriche: l’elenco delle migliori sul mercato Volkswagen ID.3: Il restyling del 2023 migliora il design, le dotazioni e gli interni di questa vettura, con un nuovo paraurti, fari a LED e un impianto di infotainment con schermo da 12 pollici. ŠKODA Enyaq iV: SUV coupé 100% elettrico con Autonomia fino a 520 Km, trazione posteriore o integrale, batteria da 58 o 77 kWh, potenza fino a 265 cv e coppia massima di 425 Nm. Volkswagen ID.4 Pro ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid Esaminiamo le 10 miglioridel, tra citycar, berline e SUV a zero emissioni, per guidare in maniera sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Questi modelli sono offerti da marchi come ŠKODA, Volkswagen e CUPRA, impegnati nella promozione della mobilità elettrica. Andiamo al dunque!: l’elenco delle migliori sul mercato Volkswagen ID.3: Il restyling delmigliora il design, le dotazioni e gli interni di questa vettura, con un nuovo paraurti, fari a LED e un impianto di infotainment con schermo da 12 pollici. ŠKODA Enyaq iV: SUV coupé 100% elettrico connomia fino a 520 Km, trazione posteriore o integrale, batteria da 58 o 77 kWh, potenza fino a 265 cv e coppia massima di 425 Nm. Volkswagen ID.4 Pro ...

