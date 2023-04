Aurora Ramazzotti, Chiara Ferragni, Luca Argentero e le foto dei figli sui social: i famosi pro e contro lo “sharenting” (Di giovedì 6 aprile 2023) figli e social network: sì o no? È giusto o meno condividere le immagini dei propri figli con fan e follower anche quando sono appena nati? L’argomento divide mamme e papà, soprattutto quando parliamo di genitori celeb. Perché se alcuni genitori sono dei maestri in quello che è stato definito sharenting, altri sono assolutamente contrari. Da una parte, ad esempio, ci sono Chiara Ferragni e Fedez, famiglia social per eccellenza nello star system italiano. I Ferragnez hanno fatto dei figli Leo e Vitto baby star di Instagram condividendo le loro immagini giorno per giorno. Dall’altra, invece, c’è ad esempio la neomamma Aurora Ramazzotti. Il 30 marzo la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dato alla luce ... Leggi su amica (Di giovedì 6 aprile 2023)network: sì o no? È giusto o meno condividere le immagini dei propricon fan e follower anche quando sono appena nati? L’argomento divide mamme e papà, soprattutto quando parliamo di genitori celeb. Perché se alcuni genitori sono dei maestri in quello che è stato definito sharenting, altri sono assolutamente contrari. Da una parte, ad esempio, ci sonoe Fedez, famigliaper eccellenza nello star system italiano. I Ferragnez hanno fatto deiLeo e Vitto baby star di Instagram condividendo le loro immagini giorno per giorno. Dall’altra, invece, c’è ad esempio la neomamma. Il 30 marzo la primogenita di Michelle Hunziker ed Erosha dato alla luce ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - GossipNews_it : Aurora Ramazzotti si fa vedere per la prima volta sui social dopo il parto: ''Piango ogni 5 minuti''. Ecco perché - matiofubol : POV: non hai seguito i consigli di playlover academy e stai provando a masturbare una ragazza poche ore dopo aver l… - Marilenapas : RT @fanpage: Aurora Ramazzotti e il compagno lasciano la clinica dopo la nascita di Cesare Augusto ?? Per il ritorno a casa sono accompagnat… -