Aumento pensioni minime, ecco la circolare dell’Inps: importi e da quando (Di giovedì 6 aprile 2023) Arriva l’Aumento delle pensioni minime, come annunciato da una circolare dell’Inps. Secondo le indicazioni dell’Ente di Previdenza Sociale, si parla di un Aumento dell’assegno fino a 600 euro. Rimane però un mistero: da quando partirà questo Aumento? Per ora, da parte del Governo di Giorgia Meloni c’è il massimo silenzio. Tutto questo, nonostante l’INPS abbia comunicato già con madornale ritardo la soluzione dell’Aumento delle pensioni minime. L’INPS annuncia l’Aumento delle pensioni minime L’INPS ha annunciato l’Aumento delle pensioni minime attraverso la circolare n. 35 del 3 aprile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Arriva l’delle, come annunciato da una. Secondo le indicazioni dell’Ente di Previdenza Sociale, si parla di undell’assegno fino a 600 euro. Rimane però un mistero: dapartirà questo? Per ora, da parte del Governo di Giorgia Meloni c’è il massimo silenzio. Tutto questo, nonostante l’INPS abbia comunicato già con madornale ritardo la soluzione dell’delle. L’INPS annuncia l’delleL’INPS ha annunciato l’delleattraverso lan. 35 del 3 aprile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Aumento pensioni minime, ecco la circolare dell’Inps: importi e da quando - michele_granzo : @c_appendino mandare in prepensionamento lavoratori ancora perfettamente in grado di lavorare garantendo ai giovani… - maura_miron : RT @cip1964: @maura_miron @MEF_GOV @MinLavoro @CalderoneMarina @GiorgiaMeloni @w_rizzetto @ClaudioDurigon @FedericoFreni E soprattutto fors… - fo85866 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Calo bollette-Aumento pensioni- non è farina del vostro sacco.... ....ora provate… - gjscco : RT @plinscky: @FabriRossiFdI @FratellidItalia Siete fantastici con l’aumento ( misere 30 euro ) delle pensioni avete risolto tutto, infatti… -