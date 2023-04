Attento alle recensioni che lasci online: fioccano le denunce e ti accusano di 3 reati penali (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel mondo di oggi, le recensioni sono la base sulla quale ci si fa la propria opinione di un prodotto o di un servizio. Massima attenzione, però: sono pericolose Oggi come oggi, sarebbe impossibile fare a meno delle recensioni. Quando si vuole provare un nuovo ristorante, ad esempio, prima di prenotare si leggono le recensioni, per capire cosa ci si deve aspettare. In qualche caso, i commenti dei clienti che hanno già acquistato il prodotto o provato il servizio fungono da deterrente: ci si fida completamente e, sulla base di quelli più negativi, si decide di non provarci nemmeno. Fate attenzione a cosa scrivete nelle recensioni online: rischiate una denuncia – Grantennistoscana.itIn realtà, però, dietro alle utilissime recensioni si cela qualcosa di inaspettato. A ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel mondo di oggi, lesono la base sulla quale ci si fa la propria opinione di un prodotto o di un servizio. Massima attenzione, però: sono pericolose Oggi come oggi, sarebbe impossibile fare a meno delle. Quando si vuole provare un nuovo ristorante, ad esempio, prima di prenotare si leggono le, per capire cosa ci si deve aspettare. In qualche caso, i commenti dei clienti che hanno già acquistato il prodotto o provato il servizio fungono da deterrente: ci si fida completamente e, sulla base di quelli più negativi, si decide di non provarci nemmeno. Fate attenzione a cosa scrivete nelle: rischiate una denuncia – Grantennistoscana.itIn realtà, però, dietroutilissimesi cela qualcosa di inaspettato. A ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Loretta88197243 : @marinaiomarino1 Si è vero ma chi fa satira in tv deve stare attento alla censura o alle denunce! - warlord998 : @GiulianaFabris @ardigiorgio Non so se gli sarà possibile, perché l'immunità credo si riferisca a ciò che viene det… - DucadiMolinelli : @webriccardo @sportface2016 Non sei attento. La Juventus ha già annunciato che sta individuando i responsabili insi… - giambattistagi8 : @Tiziana99296006 @marcotravaglio caro travagliato attento alle denunce - Agenparl : BERLUSCONI, GASPARRI: MI HA CHIAMATO STAMATTINA ALLE 8.45, NON ERA PREOCCUPATO MA ATTENTO ALLE COSE DA ... - -