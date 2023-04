Attenti Chiara Ferragni travolta dalla trappola giveaway | cosa è successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) Monito da. L'influencer ha voluto mettere in guardia i tanti fan. Il motivo? Sembrerebbe che diversi utenti stiano approfittando di alcune iniziative del brand dell'imprenditrice digitale per ingannare i fan e spacciarsi per il team. Tutto ha avuto inizio quando la moglie di Fedez ha organizzato un "", un concorso rivolto ai follower il cui scopo è quello di vincere alcuni prodotti del noto brand. Ecco allora che qualche utente ha cercato di ingannarne altri creando su Instagram dei profili falsi che si spacciavano per il brand dellachiedendo agli utenti. In cambio, con ogni probabilità, anche dei soldi. Da qui il messaggio della diretta interessata appena tornata da un viaggio in Africa con gli amici. "Attenzione - ha scritto su Instagram -. Stiamo ricevendo diverse ...