ATP Monte Carlo, Nadal e Alcaraz rinunciano all’esordio in terra rossa (Di giovedì 6 aprile 2023) Tra due giorni sarà tempo del Master 1000 di Monte Carlo, uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione che darà il via anche al periodo della terra rossa. Tuttavia, sono già tre i big che hanno rinunciato all’appuntamento. Di uno in realtà già si sapeva ed era Nadal: lo spagnolo sta proseguendo nel recupero dall’infortunio e preferisce posticipare il suo rientro. A lui si sono poi aggiunti Auger-Aliassime e Alcaraz: ecco dunque come si prospetta l’ATP di Monte Carlo. ATP Monte Carlo, non ci saranno Nadal e Alcaraz https://twitter.com/rNadalacademy/status/1393180276092776454/photo/1Quello di MonteCarlo sarà un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Tra due giorni sarà tempo del Master 1000 di, uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione che darà il via anche al periodo della. Tuttavia, sono già tre i big che hanno rinunciato all’appuntamento. Di uno in realtà già si sapeva ed era: lo spagnolo sta proseguendo nel recupero dall’infortunio e preferisce posticipare il suo rientro. A lui si sono poi aggiunti Auger-Aliassime e: ecco dunque come si prospetta l’ATP di. ATP, non ci sarannohttps://twitter.com/racademy/status/1393180276092776454/photo/1Quello disarà un ...

