Atp Marrakech | Musetti spezza la maledizione e vola ai quarti di finale

(Di giovedì 6 aprile 2023)(Marocco) - Primo bagliore di luce in uno scurissimo avvio di 2023 per Lorenzo, che da cinque tornei consecutivi non riusciva più a vincere una partita, venendo regolarmente ...

Nell' ATP250 di, il giovane azzurro ritrova finalmente la via del successo, debuttando nel torneo al secondo turno contro il francese Hugo Gaston, numero 150 del Ranking, e superandolo in ...Nel 2023 Lorenzo si era portato a casa solo un match, a livello, contro Cachin a Buenos Aires, e oggi ha bissato nel 250 nella terra rossa di, in Marocco (in onda in chiaro su ...Tennis Non sarà Francesco Passaro il prossimo avversario di Lorenzo Musetti a. A differenza del connazionale Andrea Vavassori , l'azzurro non è riuscito a conquistare per la prima volta ...

Esordio vincente per Lorenzo Musetti al "Grand Prix Hassan II", ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco. Promosso ...Il torinese, proveniente dalle qualificazioni, ha piegato Munar al secondo turno MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) - Andrea Vavassori si qualifica ...