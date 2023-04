Atp Marrakech 2023: Vavassori annulla due match point a Munar, lo batte in tre set e si regala i quarti di finale (Di giovedì 6 aprile 2023) Andrea Vavassori vince ancora e conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale in singolare di un torneo ATP 250 in quel di Marrakech. Dopo una battaglia di 3h e 15? l’azzurro è riuscito a superare un cliente ostico come Jaume Munar con il punteggio di 6-7(4) 7-6(6) 6-4 dopo aver annullato anche due match point consecutivi nel corso del tie-break del secondo parziale. Un punteggio che senza dubbio certifica l’equilibrio lungo il quale si è sviluppato l’incontro, con Andrea bravo a recuperare un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo set. Munar sembrava destinato a vincere abbastanza facilmente entrambi i tie-break, ma se il primo riusciva a chiuderlo 7 a 4, nel secondo dal 6-4 subiva un parziale di quattro ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Andreavince ancora e conquista per la prima volta in carriera idiin singolare di un torneo ATP 250 in quel di. Dopo una battaglia di 3h e 15? l’azzurro è riuscito a superare un cliente ostico come Jaumecon il punteggio di 6-7(4) 7-6(6) 6-4 dopo averto anche dueconsecutivi nel corso del tie-break del secondo parziale. Un punteggio che senza dubbio certifica l’equilibrio lungo il quale si è sviluppato l’incontro, con Andrea bravo a recuperare un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo set.sembrava destinato a vincere abbastanza facilmente entrambi i tie-break, ma se il primo riusciva a chiuderlo 7 a 4, nel secondo dal 6-4 subiva un parziale di quattro ...

