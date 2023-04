Atp Marrakech 2023, Passato esce di scena in ottavi: passa Muller in due set (Di giovedì 6 aprile 2023) Francesco passaro non riesce a completare l’en-plein azzurro negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2023. Il classe ’01 umbro poteva diventare il terzo nostro rappresentante nei quarti dopo Musetti e Vavassori, ma esce di scena con un duplice 6-4 al cospetto del francese Alexandre Muller, bravo a sfruttare un paio di momenti di black-out all’interno di una partita tutto sommato abbastanza equilibrata. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Partenza migliore da parte dell’azzurro, che prova sin dai primi punti a spingere con il suo dritto e si procura una palla break nel secondo game dopo aver tenuto il servizio in apertura. Non concretizzata l’occasione, però, arriva un improvviso black-out con il classe ’01 che inizia a ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Francescoro non ria completare l’en-plein azzurro neglidi finale dell’ATP 250 di. Il classe ’01 umbro poteva diventare il terzo nostro rappresentante nei quarti dopo Musetti e Vavassori, madicon un duplice 6-4 al cospetto del francese Alexandre, bravo a sfruttare un paio di momenti di black-out all’interno di una partita tutto sommato abbastanza equilibrata. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Partenza migliore da parte dell’azzurro, che prova sin dai primi punti a spingere con il suo dritto e si procura una palla break nel secondo game dopo aver tenuto il servizio in apertura. Non concretizzata l’occasione, però, arriva un improvviso black-out con il classe ’01 che inizia a ...

