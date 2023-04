Atp Marrakech 2023 | Musetti torna alla vittoria e avanza ai quarti | battuto 6-2 6-3 Gaston

(Di giovedì 6 aprile 2023) Lorenzoe conquista idi finale dell’ATP 250 di, superando in due facili set Hugo. Poco più di un’ora di gioco ha impiegato il classe ’01 azzurro per avere la meglio con il punteggio di 6-2 6-3 contro un avversario molto falloso e lontano parente di quello ammirato più di anno un fa a Parigi-Bercy, quando si presentò al grande pubblico con un meraviglioso torneo. “Sono arrivato solo martedì a causa di problemi con i voli, non è stato facile adattarsi alle condizioni, considerando che un giorno intero ha piovuto”, ha dichiaratonell’intervista post-match. “Stavo giocando molto bene – ha proseguito -, poi ho sentito un fastidio all’adduttore, anche se credo non sia nulla di grave. Ho provato a ...

250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco. Il 27enne tennista torinese, n.201, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto Munar e raggiunge Daniel Evans nei quarti. Andrea Vavassori vince ancora e conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale in singolare di un torneo ATP 250 in quel di Marrakech. Dopo una battaglia di 3h e 15 l'azzurro è riuscito a superare un cliente ostico come Jaume Munar con il punteggio di 6-7(4) 7-6(6) 6-4 dopo aver annullato anche due match point.

Il torinese, proveniente dalle qualificazioni, ha piegato Munar al secondo turno. Andrea Vavassori si qualifica per i quarti di finale del "Grand Prix Hassan II", ATP 250. Sulla terra rossa nordafricana, l'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-7(4) 7-6(6) 6-4 contro lo spagnolo Jaume Munar (n.83 del ranking) dopo 3 ore e 15 minuti di gioco.