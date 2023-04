ATP Marrakech 2023, Lorenzo Musetti liquida in due set Hugo Gaston, con un problema alla coscia (Di giovedì 6 aprile 2023) Non è una vittoria scacciacrisi, ma è importante per il morale. Lorenzo Musetti, dopo cinque sconfitte consecutive, ritrova il gusto del successo nel massimo circuito internazionale e l’ha fatto nel secondo turno dell’ATP250 di Marrakech. Sulla terra rossa marocchina, il toscano è riuscito a porre fine alla serie negativa, battendo con il punteggio di 6-2 6-3 il francese Hugo Gaston (n.104 del ranking). Un match dominato dall’azzurro, che soprattutto con alcune accelerazione di dritto perentorie ha annichilito il suo avversario. Tuttavia, un po’ di apprensione c’è dal momento che l’azzurro a metà del secondo set ha lamentato un problema alla coscia destra, anche se nell’intervista post match ha un parlato di un fastidio probabilmente ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Non è una vittoria scacciacrisi, ma è importante per il morale., dopo cinque sconfitte consecutive, ritrova il gusto del successo nel massimo circuito internazionale e l’ha fatto nel secondo turno dell’ATP250 di. Sulla terra rossa marocchina, il toscano è riuscito a porre fineserie negativa, battendo con il punteggio di 6-2 6-3 il francese(n.104 del ranking). Un match dominato dall’azzurro, che soprattutto con alcune accelerazione di dritto perentorie ha annichilito il suo avversario. Tuttavia, un po’ di apprensione c’è dal momento che l’azzurro a metà del secondo set ha lamentato undestra, anche se nell’intervista post match ha un parlato di un fastidio probabilmente ...

