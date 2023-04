ATP Marrakech 2023 | Evans bene con Popyrin | Kotov e O’Connell sorprendono Bonzi e van de Zandschulp

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il torneo ATP diè riuscito a tornare in pari grazie ad una giornata parecchio intensa dove si sono consumate le partite di ottavi di finale. Con Lorenzo Musetti che è tornato alla vittoria e in attesa di sapere se sarà Francesco Passaro o Alexandre Muller il suo prossimo avversario, c’è spazio per un po’ di sorprese. Perché il quarto di finale proprio al fianco del carrarino sarà tra due protagonisti inattesi, Christophere Pavel. L’australiano è riuscito a non rimpiangere un ottimo avvio, quando da 5-0 a favore si è trovato sotto di un set contro il numero 3 Botic van de, ma alla fine è riuscito a volgere a suo favore la sfida grazie anche al bagel nel finale. Per lui il russo, che ha avuto ragione del francese Benjamindominando la prima frazione e ...

