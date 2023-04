ATP Marrakech 2023, Andrea Vavassori annulla due match-point e batte Jaume Munar! Azzurro ai quarti di finale (Di giovedì 6 aprile 2023) Una dura battaglia e una grande vittoria per Andrea Vavassori. L’Azzurro, specialista del doppio, ha stupito quest’oggi, negli ottavi di finale dell’ATP250 di Marrakech (Marocco). Sulla terra rossa nordafricana, l’Azzurro si è imposto con il punteggio di 6-7 (4) 7-6 (6) 6-4 contro lo spagnolo Jaume Munar (n.83 del ranking) dopo 3 ore e 15 minuti di gioco.. Una vittoria in rimonta, annullando due match-point nel tie-break del secondo parziale, quando tutto sembrava finito. Bravo il nostro portacolori a crederci sempre e a spuntarla. Nei quarti di finale ci sarà la testa di serie n.2, Daniel Evans, ad attenderlo. Nel primo set lo spagnolo comincia bene, mettendo pressione in risposta e ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Una dura battaglia e una grande vittoria per. L’, specialista del doppio, ha stupito quest’oggi, negli ottavi didell’ATP250 di(Marocco). Sulla terra rossa nordafricana, l’si è imposto con il punteggio di 6-7 (4) 7-6 (6) 6-4 contro lo spagnoloMunar (n.83 del ranking) dopo 3 ore e 15 minuti di gioco.. Una vittoria in rimonta,ndo duenel tie-break del secondo parziale, quando tutto sembrava finito. Bravo il nostro portacolori a crederci sempre e a spuntarla. Neidici sarà la testa di serie n.2, Daniel Evans, ad attenderlo. Nel primo set lo spagnolo comincia bene, mettendo pressione in risposta e ...

