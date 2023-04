ATP Estoril 2023: Zapata Miralles elimina Hurkacz, Halys supera Bautista. Bene Kecmanovic e Thiem (Di giovedì 6 aprile 2023) Si è appena conclusa un’altra giornata dell’ATP 250 di Estoril 2023. Sulla terra battuta portoghese si sono disputati oggi i restanti match validi per i quarti di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. L’impresa di giornata la compie lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Il classe 1997 gioca una grandissima partita contro il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.2) e si impone in rimonta per 6-7(7) 6-4 6-2. Ai quarti il nativo di Valencia affronterà dunque il serbo Miomir Kecmanovic (n.6 del seeding), uscito vincitore dal match contro l’austriaco Juri Rodionov con un nettissimo 6-0 6-1. Sorride il francese Quentin Halys, che nell’ultimo match odierno batte a sorpresa l’iberico Roberto Bautista ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Si è appena conclusa un’altra giornata dell’ATP 250 di. Sulla terra battuta portoghese si sono disputati oggi i restanti match validi per i quarti di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. L’impresa di giornata la compie lo spagnolo Bernabe. Il classe 1997 gioca una grandissima partita contro il polacco Hubert(testa di serie n.2) e si impone in rimonta per 6-7(7) 6-4 6-2. Ai quarti il nativo di Valencia affronterà dunque il serbo Miomir(n.6 del seeding), uscito vincitore dal match contro l’austriaco Juri Rodionov con un nettissimo 6-0 6-1. Sorride il francese Quentin, che nell’ultimo match odierno batte a sorpresa l’iberico Roberto...

