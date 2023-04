Atletica, perché l’Italia potrà avere 4 triplisti ai Mondiali 2023: wild-card in arrivo… (Di giovedì 6 aprile 2023) l’Italia ha abbracciato con calore Andy Diaz, fenomenale fuoriclasse del salto triplo che da pochi mesi ha ricevuto il passaporto. L’atleta di origini cubane, allenato da Fabrizio Donato, vuole fare sognare in grande gli appassionati e ha già dichiarato in più occasioni che sogna di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un obiettivo notevole, ma non così irraggiungibile per il vincitore dell’ultima Diamond League. Il 27enne vanta un sontuoso personale di 17.70 metri timbrato lo scorso 8 settembre a Zurigo, è stato settimo ai Mondiali 2017 e ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Panamericani del 2019. Al momento Andy Diaz non può ancora indossare la maglia azzurra. Il nostro portacolori sta infatti aspettando il via libera da parte della Federazione Internazionale, l’auspicio è che World Athletics sia rapida nel validare ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023)ha abbracciato con calore Andy Diaz, fenomenale fuoriclasse del salto triplo che da pochi mesi ha ricevuto il passaporto. L’atleta di origini cubane, allenato da Fabrizio Donato, vuole fare sognare in grande gli appassionati e ha già dichiarato in più occasioni che sogna di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un obiettivo notevole, ma non così irraggiungibile per il vincitore dell’ultima Diamond League. Il 27enne vanta un sontuoso personale di 17.70 metri timbrato lo scorso 8 settembre a Zurigo, è stato settimo ai2017 e ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Panamericani del 2019. Al momento Andy Diaz non può ancora indossare la maglia azzurra. Il nostro portacolori sta infatti aspettando il via libera da parte della Federazione Internazionale, l’auspicio è che World Athletics sia rapida nel validare ...

