Atletica | Francesco Panetta | “Larissa Iapichino vale i 7 metri Mi aspetto tanto da Tortu e Arese”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Nel corso della trasmissione Athletics2U, appuntamento settimanale condotto da Christian Marchetti su Sport2U, la web tv di OA Sport,ha parlato di diversi azzurri chebene stanno facendo in stagione, da Yeman Crippa a, passando per Antonella Palmisano ed il settore velocità. Il tutto con uno sguardo ai prossimi Mondiali. Yeman Crippa ha fatto il suo esordio in una maratona, facendo segnare subito un ottimo crono: “Dico che è stato un esordio eccellente, poi le aspettative di ogni atleta sono diverse. Io credo che aspettarsi di fare il record italiano al primo colpo, all’esordio, significava poire subito tempi ancora inferiori. Un esordio per me eccellente, significa che lui ha nelle gambe la distanza e la può sicuramente perfezionare. ...