Atalanta, Boga sicuro: «Determinazione per arrivare in Europa. Sul mio rendimento…» (Di giovedì 6 aprile 2023) L’attaccante dell’Atalanta Jeremie Boga ha focalizzato l’obiettivo stagionale nerazzurro: tra bilanci e corsa verso l’Europa Tramite Tuttosport l’attaccante dell’Atalanta Jeremie Boga tra curiosità personali e la voglia di ritornare in Europa vista la competitività della squadra (anche per merito suo). NUMERO 10 – «Fin da piccolo ho sempre sognato di indossare la maglia numero 10, e per tutta la carriera sia il 10 che il 7 mi hanno sempre accompagnato». IL GOAL A CREMONA – «Quanto vale? Direi un bell’8. Anche 9. È un gol molto importante, come lo sono stati anche quelli di de Roon e Lookman. Ma la priorità era quella di vincere per credere nell’Europa». 2023 FANTASTICO – «Attualmente sto vivendo il miglior momento da quando sono a Bergamo, ma dall’altra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) L’attaccante dell’Jeremieha focalizzato l’obiettivo stagionale nerazzurro: tra bilanci e corsa verso l’Tramite Tuttosport l’attaccante dell’Jeremietra curiosità personali e la voglia di ritornare invista la competitività della squadra (anche per merito suo). NUMERO 10 – «Fin da piccolo ho sempre sognato di indossare la maglia numero 10, e per tutta la carriera sia il 10 che il 7 mi hanno sempre accompagnato». IL GOAL A CREMONA – «Quanto vale? Direi un bell’8. Anche 9. È un gol molto importante, come lo sono stati anche quelli di de Roon e Lookman. Ma la priorità era quella di vincere per credere nell’». 2023 FANTASTICO – «Attualmente sto vivendo il miglior momento da quando sono a Bergamo, ma dall’altra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ???? #Atalanta, #Boga: 'Siamo nella posizione che meritiamo. Speriamo di tornare in Europa, lo vogliamo tutti con gr… - Tutto_CalcioNew : Le parole di Jeremie #Boga, attaccante dell'#Atalanta in un'intervista a Tuttosport #tuttocalcionews #calcio - ProfidiAndrea : ?? Jeremie #Boga (Atalanta): il suo grafico parla chiaro, da gennaio ha prodotto 7 bonus in dodici partite. Un botti… - sportli26181512 : Atalanta, Boga da urlo: a Cremona rovescia il match. Si candida per essere decisivo nelle ultime dieci!: Atalanta,… - DavideBianchi91 : Ennesima sconfitta della Cremo che regala tre gol all'Atalanta e si avvicina sempre più alla Serie B. Cremona non s… -