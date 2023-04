Asti - Cuneo: Avere il via libera non significa aver ottenuto la Valutazione ambientale (Di giovedì 6 aprile 2023) L'abbiamo capito lunedì che a Roma avevano 'trovato la quadra', quando il vice premier Salvini ci ha presentato il 'patto del pioppo', come ha ben titolato un quotidiano. Salvini, durante la sua ... Leggi su ilcorriere (Di giovedì 6 aprile 2023) L'abbiamo capito lunedì che a Roma avevano 'trovato la quadra', quando il vice premier Salvini ci ha presentato il 'patto del pioppo', come ha ben titolato un quotidiano. Salvini, durante la sua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Questa mattina a Roddi (Cuneo), in Piemonte, per l’apertura al traffico di un nuovo tratto dell’autostrada Asti-Cun… - CorriereAlbaBra : Asti - Cuneo: Avere il via libera non significa aver ottenuto la Valutazione ambientale - Andrea56Av : @enricobertolino L'ex sindaco di Alba (CN), Maurizio Marello, ha commentato questa foto: 'ringrazio l'amico Marco… - Andrea56Av : @Striscia L'ex sindaco di Alba (CN), Maurizio Marello, ha commentato questa foto: 'ringrazio l'amico Marco Aledda… - regionepiemonte : La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità, ha nominato il commissario dell’azienda ospedaliera Sa… -