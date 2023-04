Assunzioni straordinarie da GPS sostegno, via vincolo triennale neoassunti 2022, accesso a TFA sostegno con tre anni di servizio. BOZZA Decreto PA. Concluso il Consiglio dei Ministri (Di giovedì 6 aprile 2023) Novità in arrivo sul fronte del reclutamento. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione c'è anche la scuola nel Decreto PA che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri, che si è Concluso alle 19:30. Ecco l'ultima BOZZA di provvedimento al vaglio del governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Novità in arrivo sul fronte del reclutamento. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione c'è anche la scuola nelPA che dovrebbe essere approvato daldei, che si èalle 19:30. Ecco l'ultimadi provvedimento al vaglio del governo. L'articolo .

