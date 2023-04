Assunzioni da GPS sostegno, via vincoli neoassunti 2022, accesso TFA sostegno senza selezione. BOZZA decreto PA (Di giovedì 6 aprile 2023) Novità in arrivo sul fronte del reclutamento. Per l’anno scolastico 2023/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato, con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, un piano di Assunzioni a tempo indeterminato di docenti, in attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Novità in arrivo sul fronte del reclutamento. Per l’anno scolastico 2023/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato, con illegge approvato in Consiglio dei Ministri, un piano dia tempo indeterminato di docenti, in attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'articolo .

