Aspi | Free to x | 60esima stazione di ricarica ad alta potenza

(Di giovedì 6 aprile 2023) l progetto di elettrificazione e sostenibilità diTo X, società del gruppo Autostrade per l’Italia dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, per permettere di viaggiare da Nord a Sud in auto...

E fanno sessanta. Tante sono le stazioni di ricarica ad alta potenza attivate daTo X , spin - off di Autostrade per l'Italia consacrata allo sviluppo di servizi per la ...a 300 kW) sulla rete...ROMA " Il progetto di elettrificazione e sostenibilità diTo X, società del gruppo Autostrade per l'Italia dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per ... su 100 aree di servizio della rete,...to X, società di Autostrade per l'Italia (), fa notare che 'le aree di servizio attivate fino ad ora sono d istribuite in modo omogeno da Nord a Sud. 30 nel Centro Nord, 30 nel Centro Sud " ...

ASPI: attivata sulla A9 la 60esima stazione di ricarica nell'ambito del ... Italia Informa

ROMA (ITALPRESS) - Il progetto di elettrificazione e sostenibilità di Free To X, società del gruppo Autostrade per l'Italia dedicata allo sviluppo ...La società Free To X,del gruppo Autostrade per l'Italia che si occupa dell'elettrificazione delle autostrade ha attivato la sessantesima area di ricarica ad alta potenza sulla propria rete. (ANSA) ...