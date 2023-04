Asl Napoli 2 Nord: mammografia, pap-test e sof gratuiti. Come e dove prenotarli (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ASL Napoli 2 Nord offre test di screening, gratuiti e attivi tutto l’anno, per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, della mammella e del colon retto. Asl Napoli 2 Nord: mammografia, pap-test e sof gratuiti Potranno eseguire il test gratuitamente coloro che rientrano nelle fasce d’età a rischio. Un test di screening, ricordiamo, è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ASLoffredi screening,e attivi tutto l’anno, per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, della mammella e del colon retto. Asl, pap-e sofPotranno eseguire ilgratuitamente coloro che rientrano nelle fasce d’età a rischio. Undi screening, ricordiamo, è L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Maltratta il suo cane e mette i video sui social: il sindaco chiama forze dell'ordine e Asl - Bravo il Sindaco inte… - DamianiRuggero : @DiegoDeLucaTwit Tranne.......sono stati gli interisti......il PM è tifoso del Napoli.......sono stati i dirigenti… - ZTomz3r : @DiegoDeLucaTwit A Napoli.. dove AdL chiama la ASL per non giocare la partita? Non ho sentito nessun tifoso prender… - cosimosimone2 : RT @ralui75: @ParticipioPart Beh se hai pm e procuratori federali che tifano Napoli e da professionisti odiano la Juve, cosa vuoi aggiunger… - ralui75 : @ParticipioPart Beh se hai pm e procuratori federali che tifano Napoli e da professionisti odiano la Juve, cosa vuo… -