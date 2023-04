Ascolti tv | vince ' Ricatto d' amore' su Rai1

(Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Il film 'd'', trasmesso ieri su, è stato il programma più seguito della serata tv, con 2.690.000 spettatori e il 15.1% di share. Al secondo posto la partita di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese su Canale 5, con 2.635.000 spettatori e il 13.3% di share. Al terzo posto, ottimo esordio di 'Rocco Schiavone 5' su Rai2, con 2.170.000 spettatori e l'11.8% di share, in un testa a testa con 'Chi l'ha Visto?' su Rai3 che ha ottenuto 1.979.000 spettatori con il 12% d share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'Back to School' su Italia 1 (1.081.000 spettatori, share 7.5%), 'Atlantide' su La7 (575.000 spettatori, share 4.1%), 'Controcorrente' su Rete4 (568.000 spettatori, share 4%), 'Benvenuto Presidente!' sul Nove (409.000 spettatori, share 2.2%), '100% Italia Special' su ...

su Rai3 che ha ottenuto 1.979.000 spettatori con il 12% d share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Back to School' su Italia 1 (1.081.000 spettatori, share 7.5%), 'Atlantide' su La7 ...E invece i cambiamenti non sono mancati anche perchè, il poliziotto che si fuma le canne, non piace molto a chi comanda. Gli ascolti del 5 aprile però ci dicono che Rocco Schiavone piace al pubblico.