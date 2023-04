Ascolti tv ieri | Back to School floppa | bene Rocco Schiavone | vince Rai1

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 6 aprile 2023) Federica Panicucci è ritornata nella prima serata di Italia 1 al timone della seconda edizione dito. La conduttrice ha preso il posto di Nicola Savino, dopo l'addio a Mediaset e il pasaggio a Tv8, iniziando una nuova avventura di un reality diciassette anni dopo la prima edizione de La Pupa e il Secchione. Il cambio di conduzione non ha favorito glidito2023: a seguire la prima puntata sono stati 1.081.000 spettatori pari al 7.5%. Lo scorso anno il debutto aveva registrato il 9,8% di share e 1.912.000 telespettatori. La presenza della Panicucci nello show, almeno nel primo appuntamento andato in onda, non è stato brillante: non è riuscita ad esaltare al meglio le dinamiche avvenute in studio come faceva Savino con la sua conduzione dal potenziale anche comica. IN ...