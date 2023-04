Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FeoAnnarita : RT @Viminale: Abitazione confiscata a latitante, esponente dell'Anonima sarda, sarà nuova sede della Stazione dei @_Carabinieri_ di Arzana… - RectrixMundi : RT @Viminale: Abitazione confiscata a latitante, esponente dell'Anonima sarda, sarà nuova sede della Stazione dei @_Carabinieri_ di Arzana… - Vik591 : RT @Viminale: Abitazione confiscata a latitante, esponente dell'Anonima sarda, sarà nuova sede della Stazione dei @_Carabinieri_ di Arzana… - Piantedosim : RT @Viminale: Abitazione confiscata a latitante, esponente dell'Anonima sarda, sarà nuova sede della Stazione dei @_Carabinieri_ di Arzana… - Paoloboi69 : RT @Viminale: Abitazione confiscata a latitante, esponente dell'Anonima sarda, sarà nuova sede della Stazione dei @_Carabinieri_ di Arzana… -

La lite sfociò poi nella tragedia: da casa i tre uomini si scontrarono nelle strade di. I legali di Doa hanno sempre insistito sull'eccesso di legittima difesa, sostenendo che l'anziano, ...L'immobile, ubicato ad, nel nuorese fa sapere il Viminale, "era occupato da alcuni ... la prefettura di, l'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia del demanio".L'immobile, ubicato ad, nel nuorese, era occupato da alcuni familiari del latitante sardo, ... la prefettura di, l'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia del demanio.

Arzana (Nuoro), uccise i nipoti a colpi di pistola: a 86 anni torna in carcere TGCOM

Nel 2016 uccise a colpi di pistola ad Arzana, in provincia di Nuovo, i due nipoti per una questione legata a una eredità. Per questo Giuseppe Doa, 86 anni, che deve scontare ancora 29 anni e quattro g ...Ha ucciso i suoi due nipoti per questioni economiche, l'eredità. Per Giuseppe Doa, oggi 90 anni, diventa effettiva la pena da scontare in carcere, per il duplice omicidio commesso ...