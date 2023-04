Artem Tkachuk chi è Pino di Mare Fuori: biografia attore, età, origini, fidanzata (Di giovedì 6 aprile 2023) Artem Tkachuk chi è Pino di Mare Fuori Uno dei protagonisti più amati di Mare Fuori debutta in Un Passo dal Cielo 7. Parliamo di Artem Tkachuk. In assenza di una pagina Wikipedia, ecco una biografia e la vita privata del protagonista. Artem Tkachuk biografia: età, origini e film Artem Tkachuk, età 22 anni, è nato il 7 luglio del 2000 ed è originario dell’Ucraina. Cresce ad Afragola, in provincia di Napoli, frequentando Salicelle. Prima di partecipare ai vari casting, tra cui quello di Gomorra, Artem lavorava in un bar a Napoli. Proprio quando sembrava tutto finire, ecco cha arriva la ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 6 aprile 2023)chi èdiUno dei protagonisti più amati didebutta in Un Passo dal Cielo 7. Parliamo di. In assenza di una pagina Wikipedia, ecco unae la vita privata del protagonista.: età,e film, età 22 anni, è nato il 7 luglio del 2000 ed è originario dell’Ucraina. Cresce ad Afragola, in provincia di Napoli, frequentando Salicelle. Prima di partecipare ai vari casting, tra cui quello di Gomorra,lavorava in un bar a Napoli. Proprio quando sembrava tutto finire, ecco cha arriva la ...

